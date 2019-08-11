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Türkiye

Konteyner kentte buruk bayram

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

İzzet Mazi   | 11.08.2019
Konteyner kentte buruk bayram

Kilis

Kilis'te Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ndeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan Suriyeliler, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı.

Tek beklentileri bundan sonraki bayramları yakınlarıyla geçirmek

Suriyeli Hali Hammadi, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Tek beklentilerinin bundan sonraki bayramları ülkelerinde, yakınlarıyla geçirmek olduğunu belirten Hammadi, mazlumların sesine sadece Türkiye'nin kulak verdiğini ifade ederek, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkından Allah razı olsun. Bizi kardeşlerinden ayırmadılar ve her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.

Hasan Boşnak da bundan sonraki bayramları kendi topraklarında geçirmek için dua ettiğini söyledi.

"Dilerim Allah'tan savaş biter"

Rami Hilal ise savaş nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce ülkesini terk ederek Türkiye'ye geldiğini ve çok iyi dostluklar kurduğunu ancak vatanını çok özlediğini vurguladı. Hilal, "Dilerim Allah'tan savaş biter, bundan sonraki bayramları akrabalarımızla birlikte kendi ülkemiz güzel güzel karşılarız." dedi.

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