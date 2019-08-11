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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programına katılacak, şehit ailesine ve bir vatandaşın evine ziyarette bulunacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

5- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

- Galatasaray, İtalya temsilcisi Fiorentina ile özel maçta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

6- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

7- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaşacak.

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