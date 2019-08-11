Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Kurban Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programına katılacak, şehit ailesine ve bir vatandaşın evine ziyarette bulunacak.
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.
4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
5- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.
- Galatasaray, İtalya temsilcisi Fiorentina ile özel maçta deplasmanda karşı karşıya gelecek.
6- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.
7- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.