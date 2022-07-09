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Hacılar, Kabe'yi tavaf ediyor
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Dünya

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ülkenin en büyük kentlerinden Dnipro'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kentteki İslam Kültür Merkez Mescidi'nde kıldı.

Davit Kachkachishvili   | 09.07.2022
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da Kurban Bayramı namazı kılındı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Dnipro

Savaş nedeniyle devam eden sokağa çıkma yasağına göre yerel saatle 08.00'de başlayan bayram namazını Dnipro İslam Kültür Merkez Mescidi İmamı Ali Overko kıldırdı.

Burada vaaz veren Overko, dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Herkesi birbirine dayanışma gösterme çağrısında bulunan Overko, "Herkesin bayramını kutlayın. Size yanlış yapan biri varsa onu da affedin ve kutlayın çünkü affeden affedilecektir." dedi.

Namazın ardından AA muhabirine açıklama yapan Overko, savaş sürmesine rağmen insanların moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirterek "Kurban Bayramı, bunun için çok güzel bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Overko, savaşta insanlardaki dayanışma duygusunun daha da arttığını vurguladı.

Kırım Tatar Milli Meclisi ile iş birliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kendilerine bu yıl yardım kolilerinin teslim edildiğini ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Overko, şunları kaydetti:

"Türkiye vatandaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Herhangi bir yardım kuruluşuna başvurmadan bize yardım sağladılar. Bu yardımların sayesinde biz, ordu için yemekleri hazırlayıp cepheye gönderdik."

Ukrayna askeri Vadim Machulskiy ise ülkede Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü, dua ederek daha da güçlenmeye çalıştıklarını belirterek "Yüksek bir manevi duruma sahibiz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın tüm Müslümanlar için çok önemli olduğuna dikkati çeken Machulskiy, bayram namazına katılma imkanına sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

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