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Ekonomi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 935 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935 yolcu geldi.

Ali Ballı  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 935 yolcu geldi

Muğla

Rodos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 294 metrelik "Brilliance of the Seas", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.

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Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 374 yolcu ve 862 personel bulunduğu bildirildi.

Akşam Limasol Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 212 metrelik "Silver Muse" ise ilçeye ilk kez geldi.

Akşam Patmos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 561 yolcu ve 403 personel bulunduğu belirtildi.

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