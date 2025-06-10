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Ekonomi

Rusya'da bütçe, düşen petrol fiyatlarıyla 3,4 trilyon ruble açık verdi

Rusya'nın bütçesinin, düşen petrol fiyatlarıyla yılın ilk 5 ayında 3,4 trilyon (yaklaşık 43,2 milyar dolar) ruble açık verdiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Rusya'da bütçe, düşen petrol fiyatlarıyla 3,4 trilyon ruble açık verdi

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 14,7 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

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Bu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 20,7 artarak 18,1 trilyon rubleye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, böylelikle bütçenin 3,4 trilyon ruble açık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de 4,2 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,5 seviyesinde olduğu ifade edilen açıklamada, bütçe açığının ana gerekçeleri olarak ocak ayındaki çeşitli giderlere finansman sağlanması ve düşen petrol ile doğal gaz fiyatları gösterildi.

Bu arada, Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.


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