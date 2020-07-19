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'Kurban etini soğutmadan buzdolabına yerleştirmeyin' uyarısı

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan, kurban kesimi sonrası etlerin hemen buzdolabına yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Yanlış saklama nedeniyle etin yüzde 30'u çöpe gitmektedir." dedi.

Sinan Özmüş   | 19.07.2020
'Kurban etini soğutmadan buzdolabına yerleştirmeyin' uyarısı Fotoğraf: Sinan Özmüş / AA

Antalya

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda kesim yerleri ve kurban etinin saklanması konusunda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. 

Kurban kesiminin sokaklarda değil mezbahalarda hijyen koşullarında ve işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkati çeken Ayhan, sokaklarda yapılan kesimlerin hem çevrenin kirlenmesine yol açtığını hem de hijyenik olmadığını dile getirdi.

Kesilen kurbanların parçalanmış şekilde poşetler veya kolilerde vatandaşa teslim edildiğine değinen Ayhan, bazı kişilerin de etleri aldığı gibi poşetlerle buzdolabına yerleştirdiğini ifade etti.

"Etin yanlış saklanması kokmasına neden olur"

Ayhan, bunun son derece yanlış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Poşetteki 38 derece sıcaklıktan dolayı etlerimizde ısınma oluşuyor. Etlerimizi klimalı ortamda en az 2-3 saat parçalar halinde dinlendirmemiz, soğutmamız lazım. Dinlendirdiğimiz etlerin, buzdolabına yan yana koyduktan sonra en az 24 saat orada kalması gerekiyor. Taze etimizi ilk gün kesinlikle kasaplarda kıyma ve kuşbaşı yaptırmıyoruz. Ertesi gün kıyma veya kuşbaşı yaptırdığımız etlerimizi, yarımşar kiloluk paketlerle derin dondurucuya koyarsak, bir yıl kullanabiliriz. Aksi takdirde etin yanlış saklanması kokmasına neden olur. Ülkemizde yanlış saklama nedeniyle etin yüzde 30'u çöpe gitmektedir."

Dinlenmiş etin daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Ayhan, kurallara dikkat eden vatandaşların daha lezzetli et yiyebileceğini bildirdi.

"Türkiye'ye yetecek hayvan var"

Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20-25 artış yaşandığını anlatan Ayhan, büyükbaş hayvanların 10 ile 20 bin, küçükbaş hayvanların da 1500 ile 3 bin lira arasında satıldığını kaydetti.

Türkiye'ye yetecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanın olduğunu ifade eden Ayhan, "Vatandaşlarımız, kurbanlık alımı için son günü beklemesin. Son gün fiyatların düşeceğini düşünmüyorum." dedi.

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