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Yaşam

Antalya'nın "gizemli mağarası" Altınbeşik'teki biyolojik çeşitlilik su altından görüntülendi

Antalya'nın "gizemli mağarası" olarak bilinen ve botla gezilebilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası'nın biyolojik çeşitliği su altı kamerasıyla görüntülendi.

Süleyman Elcin  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Antalya'nın "gizemli mağarası" Altınbeşik'teki biyolojik çeşitlilik su altından görüntülendi Fotoğraf: Bekir Bektaş/AA

Antalya

İbradı ilçesinde sarı renkli beşik şeklindeki kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismi verilen 3 katlı mağara, botla gezilen turkuaz renkli yer altı gölü, sarkıt, dikit ve travertenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Sadece 200 metrelik bölümü turizme açılması dolayısıyla "gizemli mağara" olarak da bilinen mağarada hava sıcaklığı genel olarak 15 ila 17 derece arasında ölçülüyor.

Altınbeşik Mağarası, özellikle yaz aylarında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli rotaları arasında yer alıyor. Mağarayı, ayda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Su altındaki biyolojik çeşitlilik görüntülendi

Yıl boyu ziyarete açık olan mağarayı ziyaret edenler, botlara binerek rehber eşliğinde yer altı gölünü gezme fırsatı yakalıyor.

Su derinliği bazı bölgelerinde 40 metreye ulaşan mağarada AA foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi dalış gerçekleştirdi.

Dalışta, mağaradaki gölde yaşayan yengeç, kaplumbağa, kurbağa gibi canlılar görüntülendi.

"Ulaşılamayan daha bir çok katmanı bulunuyor"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, mağaranın Avrupa'nın en büyük yer altı gölleri arasında yer aldığını söyledi.

Mağaranın su üstünde olduğu gibi su altında da görsel şölen sunduğunu ifade eden Gökoğlu, "Dalışımızda biyolojik çeşitliği inceledik. Su derinliği zaman zaman 15 metreye kadar çıktı. Ön tarafı kumlu olan yer altı gölünde gammarus (genellikle balık yemi olarak kullanılan eklem bacaklı su canlısı), nehir yengeci, kurbağa, kaplumbağaları görüntüledik. Çok ilginç bir mağara. Ulaşılamayan daha birçok katmanı bulunuyor. Bu nedenle gizemli bir mağara." dedi.

Gökoğlu, mağaraya gelen turistlerin ayrıca Toros Dağları eteklerine kurulu "düğmeli evleri"yle ünlü Ormana Mahallesi'ni gezebildiğini ve mağara çevresindeki kanyonlarda yürüyüş yapabildiğini dile getirdi.

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