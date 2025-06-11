Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı
İstanbul Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.
İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.