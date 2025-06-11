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Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı

İstanbul Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cüneyt Sevindik, Halis Akyıldız  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.

İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.

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