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Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinde Ege Bölgesi'nin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Melike Balkaya  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi

İzmir

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan İşler, yazılı açıklamasında sektör olarak bayram tatilini çok verimli geçirdiklerini ifade etti.

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Ege'ye yoğun ilgi gösterildiğini aktaran İşler, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda sektör istediği doluluklara ulaştı. Özellikle en çok talep edilen bölgelerimiz Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak, Seferihisar, hepsinden daha önemlisi Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık olarak bütün Ege kıyıları doldu doldu taştı diyebiliriz. Özellikle Alaçatı, İzmir Çeşme, Foça bölgesi bayramın, ikinci ve üçüncü günleri yüzde 100 doluluklara, birinci ve dördüncü gün ise yüzde 90 doluluklara ulaştı. Toplamda da yüzde 95 doluluklara ulaştı."

İşler, yabancı turistlerin ilgisinin de arttığına dikkati çekerek, "Türk turizmi kırılganlık eşiğini aşmış, artık bir sektör olmaktan ziyade endüstri haline gelmiş, en önemlisi ise dünyada ilk beşe girmiş bir sektör." ifadelerini kullandı.

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