Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara'da düzenlendi
Türkiye ile Çin arasında Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong başkanlığında Ankara'da düzenlendi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ve Çın başkanlığında Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı başkentte yapıldı.
Toplantıda, Türkiye ve Çin'in terörizmle mücadele politikaları ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.