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Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara'da düzenlendi

Türkiye ile Çin arasında Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong başkanlığında Ankara'da düzenlendi.

Tuğba Altun  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara'da düzenlendi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ve Çın başkanlığında Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı başkentte yapıldı.

Toplantıda, Türkiye ve Çin'in terörizmle mücadele politikaları ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

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