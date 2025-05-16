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Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları bugün yapılacak

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek.

Can Efesoy  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları bugün yapılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı da 12.30'da aynı yerde gerçekleştirilecek.

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