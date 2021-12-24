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Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz için cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz için cenaze töreni düzenlendi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 24.12.2021
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz için cenaze töreni düzenlendi Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören ve 65 yaşında vefat eden Tınaz için İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde gerçekleştirilen törende konuşan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Güven, "Yeri doldurulamaz. Kendisini her zaman kalbimizde yaşatacağız. Mekanı cennet olsun." dedi.

Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan ise "Gidenlerin arkasından söyleyecek söz bulamıyor insan. Hepimiz burada misafiriz. Her gün bir dostumuzu yitirerek, daha da eksiliyoruz. Bu arada çok değerli hocamız sayın Alaeddin Yavaşça'yı da kaybettik. O da çocukluğumuzu aldı. Faruk Tınaz, gençliğimizi en güzel şekilde yaşadığımız anılarımızı eksik bırakarak gitti. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Törende, sanatçı Faruk Tınaz için dua edildi, helallik alındı.

Tınaz'ın naaşı, yarın memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

Faruk Tınaz hakkında

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.

Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.

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