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Eski CHP Genel Başkanı Öymen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Halis Akyıldız  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Eski CHP Genel Başkanı Öymen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hakan Nural - AA

İstanbul

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Öymen için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Öymen'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Davut Gül, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aydın Doğan, siyasiler, partililer, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

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Öymen'in kızı Aslı Öymen ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Aslı Öymen, AA muhabirine, babasını çok özleyeceklerini ifade ederek, "Mekanı cennet olsun." dedi.

Öymen'in naaşı, cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen'in tabutuna omuz verdikten sonra cenaze aracına binerek mezarlığa gitti.

Altan Öymen için dün TBMM'de ve CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlenmişti.

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