Dolar
38.10
Euro
41.59
Altın
3,038.95
ETH/USDT
2,019.30
BTC/USDT
83,791.00
BIST 100
10,026.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler Netanyahu’nun Batı Kudüs'teki konutu önünde protesto gösterisi düzenliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Kaan Ayhan, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak ilk maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor

Türk Kızılay, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı Gazze'de yaraları sarmak için çalışma yürütüyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor

Düzce

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'de yaşananları "asrın en büyük felaketi" olarak nitelendiren Yılmaz, uluslararası insancıl hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı dönemin daha önce yaşanmadığını söyledi.

Sürecin başından itibaren Kızılay olarak insani yardım koridorunun açık tutulması bilinciyle hareket ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu dönemi belki üçe ayırmak gerekiyor. 7 Ekim'den mayısın başına kadar olan süreç; kısıtlı, kesinlikle yeterli olmayan şekilde yardımların girebildiği dönem. Sonrasında mayısın başı ve ateşkese kadar olan durum; tamamen insani yardımların en azından kapılardan girişinin yasaklandığı, sadece ticari yolların aktif olduğu dönem. Sonrasında da maalesef tekrar kapanma, kapıların kapanması ve dün akşam itibarıyla da hiçbirimizin asla kabullenemeyeceği, 'Artık ateşkes oldu ve barışa doğru gidiyoruz.' dediğimiz noktada, çocuk, kadın demeden insanların bombalandığı ve 300'ün üzerinde insanın kaybolduğu günü tekrar yaşadık."

Yılmaz, Gazze'nin insanın mantığıyla çok kolay açıklayamadığı, duygusuyla asla kabullenemediği günlerden geçtiğini dile getirerek, "Türk Kızılay olarak bu süreçte her zaman uluslararası insancıl hukuka uyum çağrısı yaptık. Bu anlamda Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyindeki üyelere de mektuplar gönderdik. Yeri geldi Kızıl Haç Federasyonunun uluslararası kongresinde de bu çağrıyı yineledik ama doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir şekilde kabullenilemeyecek ihlaller hala devam ediyor." diye konuştu.

İnsani yardımın ulaşması noktasında önemli görevler yerine getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu söylediğimiz dönemin ilk kısmında Mısır'a giderek Mısır'da Refah Kapısı üzerinden yardımların girebildiği, en azından akmasa da damladığı bir dönemi geçirdik. Bu dönemde AFAD'ımızla Türkiye'nin iyilik gemilerini koordine ettik. Bazen uçaklarla, bazen gemilerle her kim ne yardım göndermek istiyorsa bütün STK'lar, Türk milleti bir araya geldik. Kimin gönderdiğine, kimin yardımı olduğuna bakmaksızın oraya bir damla ne götürebilirizin derdine düştük." ifadelerini kullandı.

"İçeriye en fazla yardımı ulaştıran ülke Türkiye oldu"

Yılmaz, geçen yıl mayıs ayının başı itibarıyla Refah Kapısı'nın tamamen kapandığı bir dönem geçirildiğinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemlerde biz hep ikinci, üçüncü alternatiflerimizi, planlarımızı hazırlıyor durumdaydık. Örneğin, Mısır üzerinden giden yol olduğu gibi Ürdün üzerinden Ürdün Kızılayı üzerinden de bir yol bulabiliriz gibi düşündük. Dönem dönem dünya gıda programıyla anlaşmalar yaptık. Birleşmiş Milletlerle anlaşmalar yaptık. Bazen AFAD ön plana geçti, bazen biz ön plana geçtik ama bugüne kadar şunu söyleyebilirim; İsrail'in raporuna göre de Birleşmiş Milletlerin raporuna göre de içeriye en fazla yardımı ulaştıran ülke Türkiye oldu."

Ramazanda da bölgede çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yılmaz, "Her gün 30 bin kişiye sıcak yemek vermeye, temiz su, gıda paketleri ulaştırmaya devam ediyoruz. Bazen 'Madem kapalı, nasıl ulaşıyor?' şeklinde sorular geliyor. İnsani yardımların kapandığı zamanlarda bile ticari kanalın bir şekilde aktığını ve devam ettiğini biliyoruz. Orada senelerdir delegasyonu olan birisi olarak da belli anlaşmalı olduğumuz ticari kanallar var. Nakit yardımları bir şekilde oradan yerinden temine dönüştürüp gıda kolisi şeklinde gönderiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Gazze'deki zulme karşı artık daha güçlü ses çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün dünyanın üzerinde anlaştığı Cenevre Sözleşmelerine, uluslararası insancıl hukuk ilkelerine tamamen aykırı bütün bu yapılanları kesinlikle kınamamız, ateşkese çağrıyı yüksek sesle dile getirmemiz ve insani yardım koridorlarının asla kapanmaması gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Uuslararası alanda Türkiyesiz oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor

Benzer haberler

Haaretz: Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir

Haaretz: Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir

Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor

İsrail ordusu saldırı tehdidini tekrarlayarak Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor

Gazze'de savaş suçlarına karışan İsraillilerin dünya çapında yargılanabilmesi için girişim başlatıldı

Gazze'de savaş suçlarına karışan İsraillilerin dünya çapında yargılanabilmesi için girişim başlatıldı
Süt ve peynir ihtiyacı için aldığı mandaları devlet desteğiyle çoğaltıp çiftlik kurdu

Süt ve peynir ihtiyacı için aldığı mandaları devlet desteğiyle çoğaltıp çiftlik kurdu
"Kuşbakışı Filistin" sergisi, soykırıma gökyüzünden bakış açısı sunuyor

"Kuşbakışı Filistin" sergisi, soykırıma gökyüzünden bakış açısı sunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet