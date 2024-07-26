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Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 24 Temmuz'da Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Oğuzhan Sarı  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."

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