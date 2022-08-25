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Türk F-16'larını Yunan uçakları yine taciz etti

Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Cemil Murat Budak   | 25.08.2022
Türk F-16'larını Yunan uçakları yine taciz etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.

"Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti.

Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığının bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu davranışının, NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını kaydetti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığına çağrılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti.

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