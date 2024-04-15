Dolar
32.41
Euro
34.51
Altın
2,353.71
ETH/USDT
3,239.90
BTC/USDT
66,124.00
BIST 100
9,721.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunca Nehri'nin debisi yer yer balıkların yüzmekte zorlandığı seviyeye kadar düştü

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi düştü.

Gökhan Balcı  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Tunca Nehri'nin debisi yer yer balıkların yüzmekte zorlandığı seviyeye kadar düştü Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Kış ve ilkbaharda yeterli yağış almayan Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi, DSİ'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi.

Bulgaristan'daki havzasında da kuraklığın etkili olduğu nehrin bazı noktalarında akış durma seviyesine geldi.

Nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıklar dikkat çekerken, balıkların sığ bölgelerde yüzmekte zorlandığı görüldü. Sahipsiz köpekler de nehrin içerisinden yürüyerek karşıya geçti.

Restoran işletmecisi Selahattin Kaya, AA muhabirine yıllardır nehir kenarında esnaflık yaptığını, bahar ortasında böyle bir kuraklıkla ilk defa karşılaştığını söyledi.

Nehrin kuruma noktasına geldiğini belirten Kaya, "Bunun nedeni iklim değişikliği mi, yağmur yağmaması mı bilemiyoruz ama gerçekten bu yıl inanılmaz bir kuraklık yaşıyoruz. Umarım mevsimler normale döner, yağışlar gelir ve bu durum ortadan kalkar. Nehirde su az olunca hem kirlilik, hem sinek, hem de çamur insanları rahatsız ediyor. Hijyen açısından da kötü bir durum." diye konuştu.

Kentin bir diğer önemli su kaynağı Meriç Nehri'nin debisi de Kirişhane istasyonundaki son ölçümde saniyede 49 metreküp olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'daki teleferik kazasında 22,5 saat süren kurtarma operasyonunun detayları
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin itfaiye raporu hazırlandı
TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak
Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan 48 işçiden protesto

Benzer haberler

Tunca Nehri'nin debisi yer yer balıkların yüzmekte zorlandığı seviyeye kadar düştü

Tunca Nehri'nin debisi yer yer balıkların yüzmekte zorlandığı seviyeye kadar düştü

Karların erimesiyle debisi yükselen Çır Şelalesi dron ile görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet