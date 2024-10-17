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TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Mert Davut  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı

Ankara

TÜİK'ten yapılan açıklamada, kurum tarafından yayımlanan "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri"ne ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler konusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

İddiaların gerçekle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan çocuk mağduriyeti ve suçluluğunun nedeniyle boyutlarının belirlenmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika ve stratejilere karar verilmesi için altyapı oluşturulmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu bültene ilişkin çalışmaların 1997'de 27 ilde başladığına işaret edilen açıklamada, Resmi İstatistik Programı kapsamında çalışmanın 2007'de 81 ile çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, üretilen ayrıntılı istatistiklerin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından elde edilen verilerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan soru formlarından elde edilen veriler resmi istatistik üretiminde kullanılmıştır. İdari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla veri kaynağı olarak soru formları yerine doğrudan idari kayıt kullanımına geçilmiştir. Bu değişim nedeniyle 2015 yılından itibaren veriler idari kayıtlara dayalı olarak revize edilmiştir." bilgisi verildi.

"Veriler düzenli yayımlanmaya devam ediliyor"

Çalışmada yer alan göstergelerin güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, dosyaları Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın her bir çocuğun karıştığı olay sayısını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanılan verilerde bir kişiye ait gerçekleşen her olay için ayrı kayıt bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle TÜİK tarafından çocuk sayısı bazında bir istatistik yayımlanmamaktadır. Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve kayıp çocuk istatistiklerinin TÜİK tarafından artık yayımlanmadığı iddiası doğru değildir. TÜİK kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda, TÜİK tarafından açıklanan 'kayıp (bulunan)' çocuklar, hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocukları kapsamaktadır."

Öte yandan açıklamadaki "Türkiye genelinde kaybolduktan sonra bulunarak emniyet birimlerine getirilen kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı" tablosuna göre, geçen yıl 15 bin 716 çocuk güvenlik birimlerine getirildi. Tablo şöyle:

Geliş NedeniYıllarToplamYaş grubu
-1112-1415-17 Bilinmeyen
ToplamErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadın
Kayıp (Bulunan)202315716823074864412162426241553634855

20221649986837816416202197920626283555052
202119277931399649495892410294959546426

202022380111031127710495922875278271797903

201917339970476355602522667181064775573

201815374779075845682572359197048635357

201715319810372164892492502188051125087

201613914728666283261572139166148214810

20159538457049683351731285120429503591

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