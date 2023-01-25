Dolar
18.81
Euro
20.51
Altın
1,930.54
ETH/USDT
1,543.00
BTC/USDT
22,554.00
BIST 100
5,297.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan için Yozgat'ın Çekerek ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ay ile Sözleşmeli Er Arslan son yolculuklarına uğurlandı

Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Lale Köklü Karagöz, Ömer Ertuğrul   | 25.01.2023
Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ay ile Sözleşmeli Er Arslan son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Şehit Ay'ın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törende, şehit Ay'ın eşi Ebru Ay, 1,5 yaşındaki kızları Elis'e sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda dün arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehit Sözleşmeli Er Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın cenazesi, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı Ağrı'dan hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Çekerek'e getirildi.

Arslan (27) için Çekerek Hükümet Konağı önünde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kuzgun köyünde defnedildi.

Törene, şehidin yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim'e düşman olmak, insanlığa düşman olmaktır
Bakan Karaismailoğlu: Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz
Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ay ile Sözleşmeli Er Arslan son yolculuklarına uğurlandı
Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ay ile Sözleşmeli Er Arslan son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ay ile Sözleşmeli Er Arslan son yolculuklarına uğurlandı

Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucusunun oğlu Barış Encu babasını anlattı

Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucusunun oğlu Barış Encu babasını anlattı
Yargıtay, kaza nedeniyle aracını kullanamayan kişiye araç kiralama bedeli ödenmesine hükmetti

Yargıtay, kaza nedeniyle aracını kullanamayan kişiye araç kiralama bedeli ödenmesine hükmetti
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet