Gündem

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı

Trabzon

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.




