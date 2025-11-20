Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Trabzon
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.