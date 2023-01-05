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Trabzon Meydan 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi tünelle Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Meydan Parkı 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi, eklenen tünel ile Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak.

Seyit Ahmet Eksik   | 05.01.2023
Trabzon Meydan 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi tünelle Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanıyor Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Büyükşehir Belediyesince 4 katlı olarak projelendirilen Meydan Parkı 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi'ne, yapılan değişikliklerle 5'inci bodrum kat ve 60 metrelik bir tünel eklendi.

Projeyi Çömlekçi Mahallesi'ne bağlayan tünel ile otoparkı kullanan vatandaşların, şehir trafiğine girmeden Karadeniz Salih Yolu'na direkt geçişi sağlanabilecek.

Revizyon projesinin ardından toplam alanı 9 bin 600'den 12 bin 31 metrekareye çıkarılan projede 424 olan araç park yeri sayısı 517 yarı otomatik, 6 normal, 11 engelli olmak 534'e çıkarıldı.

Meydan Parkı 3. Etap ve Katlı Otopark projesinin 15 Nisan 2023'de açılışa hazır olacağı bildirildi.

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