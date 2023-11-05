Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,893.60
BTC/USDT
35,045.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaşı konuk eden Bitexen Antalyaspor, rakibini 3-2 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Antrenörü Hari Vukas ve Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu -VTR-
logo
Gündem

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ekber Türkoğlu, Erkut Kargın  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Tokat

Milli İrade Platformu Tokat Filistin Dayanışma Grubu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanda toplandı. Gruptakiler çeşitli dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tokat Filistin Dayanışma Grubu Başkanı Şaban Ceylan, yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını söyledi.

İsrail'in Filistinlileri öldürdüğünü belirten Ceylan, "İşledikleri sistematik soykırım ve savaş suçlarıyla yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerekiyor." dedi.

Milli İrade Platformu Başkanı ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da "Filistinliler topraklarından zorla ayrılıyor. Küçücük masum çocukların evleri başlarına yıkılıyor. İnsan hakları sürekli olarak çiğneniyor." diye konuştu.

AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Filistinli Ahmet Gazali dua etti.

Programa, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yatsı namazı öncesinde Nasrullah Kadı Camisi'nde Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu. Daha sona dua edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi
Yunanistan, Türkiye ile sorunları çözecek "verimli bir diyalog" arzuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katıldı

Benzer haberler

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf ve eşi, Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştu

Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi

BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.

BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.
Yunanistan, Türkiye ile sorunları çözecek "verimli bir diyalog" arzuluyor

Yunanistan, Türkiye ile sorunları çözecek "verimli bir diyalog" arzuluyor
Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet