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Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesi Denizli'de memnuniyetle karşılandı

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesi, Denizli'de yaşayanları sevindirdi.

Sebahatdin Zeyrek   | 31.10.2022
Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesi Denizli'de memnuniyetle karşılandı

Denizli

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AA muhabirine, Togg'un tanıtım renkleri arasında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin isminin de bulunmasından dolayı sevinçli olduklarını söyledi.Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesi, Denizli'de yaşayanları sevindirdi.

Pamukkale'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olduğunu belirten Örki, "Pamukkale travertenlerinin muhteşem beyazı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a ilham verdi. Araç modelinin 6 renginden biri 'Pamukkale' adıyla büyük Türkiye'nin yollarında olacak. Pamukkale Togg'a inanılmaz yakıştı. Bu büyük onur için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese minnet ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Beyaz travertenleri görmek için Pamukkale'ye gelen Fahrettin Yıldırım da yerli otomobili almayı düşündüğünü ifade ederek, "İşin doğrusu güzel araba. Satacağız arabaları bunu alacağız inşallah. Kendi üretimimiz sonuçta. Milletimiz kazansın. Hayırlı olsun. Gururumuz olan Togg rengini de dünyaca ünlü Pamukkale'mizden aldı. O yüzden gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Firdevs Ertuğrul da yerli olarak böyle bir aracın üretilmesinden mutluluk duyduğunu, beyaz rengini Pamukkale'den almış olmasının ayrı bir mutluluk kattığını dile getirdi.

Vadettin Esmer ise yerli aracın Türkiye için çok önemli olduğunu ve beyaz rengini bölgeden aldığını anımsatarak, "Normalde hep arabaları yurt dışından alıyoruz. Keşke imkanlar olsa kendi ülkemizden alsak. Gayet güzel, ben beğendim. Dünyaca bir marka olur umarım. Tabii Pamukkale de güzel bir yer ve başka yerde yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Esmer ise yerli aracın rengini Pamukkale'den almasının bölge halkını oldukça sevindirdiğini anlattı.

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