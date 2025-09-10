Dolar
41.28
Euro
48.37
Altın
3,646.17
ETH/USDT
4,380.40
BTC/USDT
113,665.00
BIST 100
10,478.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Togg'un Münih sokaklarındaki test sürüşleri devam ediyor

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un ilk aracı T10X ve yeni modeli T10F'nin test sürüşleri Münih'te devam ediyor.

Uğur Aslanhan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Togg'un Münih sokaklarındaki test sürüşleri devam ediyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Münih

Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startuplar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025, Münih'te sürüyor.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuara katılan Togg, yerli ve yabancı gazetecilerin yanı sıra ziyaretçilere yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X için test sürüşü imkanı da sunuyor.

Alanda oluşturulan ekranlardaki karekodla test sürüşü için randevu alan ziyaretçiler, bir rehber eşliğinde test sürüşü yapabiliyor. Ziyaretçilere, alandaki araçların yanı sıra Togg'un mobilite ekosistemi hakkında da bilgi veriliyor. Aynı zamanda alandaki kokpit simülatörleri ile de araç sürüş simülasyonu imkanı sunuluyor.

Yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle test sürüşü için randevularda yoğunluk oluşurken, yerli ve yabancı gazeteciler ile yabancı influencerlar da deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Bu arada, test sürüşleri 12 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak
AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar
Bakan Yumaklı: 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz
Dolmabahçe'de "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı
Bakan Kurum: Ülkemizin 2100 yılına kadar iklim projeksiyonlarını oluşturuyoruz

Benzer haberler

Togg'un Münih sokaklarındaki test sürüşleri devam ediyor

Togg'un Münih sokaklarındaki test sürüşleri devam ediyor

TOGG CEO'su Karakaş: T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık

Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç

Togg, Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da boy gösteriyor

Togg, Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da boy gösteriyor
Togg, Avrupa elektrikli araç pazarının standardını da yükseltti

Togg, Avrupa elektrikli araç pazarının standardını da yükseltti
Togg'un yeni modeli 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak

Togg'un yeni modeli 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet