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Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak

Togg T10X için çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, 30 Nisan'da akıllı cihazlarıyla buluşmaya başlayacak.

Abdulselam Durdak  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak

İstanbul

Togg'un twitter hesabından Togg T10X2lerin teslimatına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da kendi sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak, "Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan'da kavuştay." açıklamasında bulundu.

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Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak
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