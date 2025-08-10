Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.
Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.
Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.
Hava tahmin uzmanı Macit, 3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti.
Günün ilk yarısında termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı
Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 17 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Antalya'nın Kepez ilçesinde kaydedildi. Bunu Mardin'in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis'in Elbeyli ilçesi 44,3 dereceyle takip etti.
Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK
|Adana, İmamoğlu
|42,5
|Antalya, Kepez
|45
|Aydın, Çine
|41,7
|Batman, Kozluk
|40
|Diyarbakır, Bismil
|41,5
|Gaziantep, Karkamış
|43,4
|Hatay, Yayladağı
|41,4
|İzmir, Bayındır
|40,5
|Kahramanmaraş il merkezi
|41
|Kilis, Elbeyli
|44,3
|Mardin, Kızıltepe
|44,8
|Mersin, Mut
|40,7
|Muğla, Milas
|43,4
|Osmaniye Kadirli
|41,1
|Siirt, Kurtalan
|41,8
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|43,4
|Şırnak, Silopi
|43,7