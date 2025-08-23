Dolar
Ekonomi

TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

23.08.2025
TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

Ankara

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, kurum, 30 ilde mülkiyetindeki 312 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

