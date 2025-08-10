Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anafartalar Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andı.

Mikail Bıyıklı  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anafartalar Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

