Gündem

Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, yarın başlayacak.

Yusuf Soykan Bal  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor

Ankara

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecek.

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Hacı adayları, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden e-Devlet üzerinden kendileri güncelleyecek.


Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
