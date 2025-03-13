TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımında bulundu.
Ankara
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi, Muridke kentleri ile Hayber Pahtunhva eyaletinin Ogi kasabasında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere TİKA tarafından hazırlanan 1500 gıda paketinin ulusal yardım kurumu Pakistan Beytülmal'a (PBM) teslim edildiği bir tören düzenlendi.
Burada konuşan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan arasında güçlü kardeşlik bağları bulunduğunu belirterek, TİKA'nın Pakistan'da 15 yılda 700'e yakın kalkınma işbirliği projesine imza attığını ifade etti.
Neziroğlu, konuşmasında, gıda yardımlarının yanı sıra kadınların güçlendirilmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yönelik projelerin de önemine dikkati çekti.
PBM Genel Müdürü Şahin Halid Butt ise Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteğinin her zaman büyük değer taşıdığını belirterek, yardımların iki ülke arasındaki köklü dostluğun bir göstergesi olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.