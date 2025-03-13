Dolar
36.59
Euro
39.88
Altın
2,942.81
ETH/USDT
1,889.60
BTC/USDT
83,041.00
BIST 100
10,707.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Ramazan 2025

TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımında bulundu.

Büşranur Keskinkılıç  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi, Muridke kentleri ile Hayber Pahtunhva eyaletinin Ogi kasabasında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere TİKA tarafından hazırlanan 1500 gıda paketinin ulusal yardım kurumu Pakistan Beytülmal'a (PBM) teslim edildiği bir tören düzenlendi.

Burada konuşan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan arasında güçlü kardeşlik bağları bulunduğunu belirterek, TİKA'nın Pakistan'da 15 yılda 700'e yakın kalkınma işbirliği projesine imza attığını ifade etti.

Neziroğlu, konuşmasında, gıda yardımlarının yanı sıra kadınların güçlendirilmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yönelik projelerin de önemine dikkati çekti.

PBM Genel Müdürü Şahin Halid Butt ise Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteğinin her zaman büyük değer taşıdığını belirterek, yardımların iki ülke arasındaki köklü dostluğun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı
TSK Mehmetçik Vakfı yarın 7 ilde mevlit okutacak
Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
Evcil hayvanların genetik kaynaklarının tesciline ilişkin çalışma esasları düzenlendi

Benzer haberler

TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı

TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı

Pakistan'da tren saldırısına yönelik operasyon sona erdi

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir yolcu trenine yapılan terör saldırısını kınadı

Pakistan'daki tren saldırısını üstlenen BLA, 20 yılı aşkın süredir terör eylemleriyle sivilleri hedef alıyor

Pakistan'daki tren saldırısını üstlenen BLA, 20 yılı aşkın süredir terör eylemleriyle sivilleri hedef alıyor
TİKA, ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı

TİKA, ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı
TİKA Gambiya'da insan odaklı projelerle Türk bayrağını dalgalandırıyor

TİKA Gambiya'da insan odaklı projelerle Türk bayrağını dalgalandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet