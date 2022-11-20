Terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan harekata destek
İstanbul'daki terör saldırısında eşi Yusuf ve kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatının acısına su serptiğini söyledi.
Adana
Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da 13 Kasım'daki terör saldırısında kızı Ecrin ile yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan'ın ailesi, Adana’daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.
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Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan, AA muhabirine, pansumanlar için hastaneye gitmeyi sürdürdüğünü söyledi.
Yeniden sağlık kontrolünden geçirileceğini belirten Meydan, "Yaralarım geçici, çok da önemli değil çünkü hiçbir yerim acımıyor." dedi.
Meydan, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatını desteklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana daha ilk gün 'Sen dik dur, öcü alınacak.' diye söz verdi. Kızımın kanının yerde kalmayacağının sözünü vermişti. İstanbul'daki saldırının üzerinden bir hafta geçti, çok da iyi değilim ama bugün en azından içime bir nebze olsun su serpildi. Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti."
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Baba ve kızın cenazesi, 14 Kasım'da Adana'da toprağa verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.