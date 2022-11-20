Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' emrini verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
İstanbul
📸 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 20, 2022
📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı https://t.co/KQLBbKMQm0 pic.twitter.com/CtOnGnimb5
Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.
📸 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 20, 2022
📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı pic.twitter.com/xeyl8HTIdD
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.
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Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022