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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' emrini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Elif Küçük   | 20.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' emrini verdi Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

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