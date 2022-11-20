MSB'den 'Hesap zamanı' paylaşımı

Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.
Hesap zamanı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.