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MSB'den 'Hesap zamanı' paylaşımı

Orhan Onur Gemici   | 20.11.2022
MSB'den 'Hesap zamanı' paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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