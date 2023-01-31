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Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ   | 31.01.2023
Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda son 24 saat içerisinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1992 ve 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 5'e yükseldi.

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