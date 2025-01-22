Dolar
35.65
Euro
37.14
Altın
2,748.03
ETH/USDT
3,315.00
BTC/USDT
105,919.00
BIST 100
9,999.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'daki yangının ardından ülke genelinde milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
logo
Gündem

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-39" ve "Gürz-40"operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 43 ilde son iki haftadır devam eden "Gürz-39" ve "Gürz-40" operasyonlarında 240 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-39" ve "Gürz-40"operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma tarafından yürütülen "Gürz-39" ve "Gürz-40" operasyonları hakkında bilgi verdi.

"Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, PKK/KCK'ya yönelik, içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 43 ilde son iki haftadır sürdürülen operasyonlarda, 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yakalandığını bildiren Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisler ile jandarmayı tebrik etti.

22.01.2025

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-39" ve "Gürz-40"operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı
İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

Benzer haberler

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-39" ve "Gürz-40"operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-39" ve "Gürz-40"operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek

Bakan Yerlikaya'dan sahipsiz köpeklerin saldırısında ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama

Trafik denetimlerinde bir haftada 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı

Trafik denetimlerinde bir haftada 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı
Geçen yıl 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi

Geçen yıl 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç- 35" operasyonlarında yakalanan 33 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç- 35" operasyonlarında yakalanan 33 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet