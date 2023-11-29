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Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hülya Ömür Uylaş  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.


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