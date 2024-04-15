TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak
TCG Nusret müze gemisinin Ege ve Akdeniz ile KKTC'deki limanlarda vatandaşların ziyaretine açılacağı duyuruldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre geminin ziyarete açılacağı limanlar ve tarihleri şöyle:
"20 Nisan Dikili, 22-23 Nisan İzmir, 26 Nisan Kuşadası, 28 Nisan Bodrum, 1 Mayıs Marmaris Aksaz, 3 Mayıs Kaş, 6 Mayıs Alanya, 9-10 Mayıs KKTC Girne, 13-14 Mayıs Mersin, 16 Mayıs İskenderun, 19 Mayıs Taşucu, 21 Mayıs Anamur, 24-25 Mayıs Antalya, 28 Mayıs Fethiye, 30 Mayıs Marmaris, 2 Haziran Güllük, 5 Haziran Çeşme, 7 Haziran Ayvalık."