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TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak

TCG Nusret müze gemisinin Ege ve Akdeniz ile KKTC'deki limanlarda vatandaşların ziyaretine açılacağı duyuruldu.

Oğuzhan Sarı  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre geminin ziyarete açılacağı limanlar ve tarihleri şöyle:

"20 Nisan Dikili, 22-23 Nisan İzmir, 26 Nisan Kuşadası, 28 Nisan Bodrum, 1 Mayıs Marmaris Aksaz, 3 Mayıs Kaş, 6 Mayıs Alanya, 9-10 Mayıs KKTC Girne, 13-14 Mayıs Mersin, 16 Mayıs İskenderun, 19 Mayıs Taşucu, 21 Mayıs Anamur, 24-25 Mayıs Antalya, 28 Mayıs Fethiye, 30 Mayıs Marmaris, 2 Haziran Güllük, 5 Haziran Çeşme, 7 Haziran Ayvalık."

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