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TCG GAZİANTEP fırkateyni, Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra etti

TCG GAZİANTEP fırkateyninin, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki görevi kapsamında, Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra ettiği bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
TCG GAZİANTEP fırkateyni, Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki (SNMG-2) görevi kapsamında, Kanada Kraliyet Donanmasına ait HMCS CHARLOTTETOWN ​​​​​​​fırkateyni, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait JS SHIMAKAZE ile JS KASHIMA muhripleri ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS BALESCU​​​​​​ mayın avlama gemisi ile Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra etti."

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