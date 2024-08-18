TCG GAZİANTEP fırkateyni, Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra etti
TCG GAZİANTEP fırkateyninin, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki görevi kapsamında, Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra ettiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki (SNMG-2) görevi kapsamında, Kanada Kraliyet Donanmasına ait HMCS CHARLOTTETOWN fırkateyni, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait JS SHIMAKAZE ile JS KASHIMA muhripleri ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS BALESCU mayın avlama gemisi ile Akdeniz açıklarında gemicilik ve geçiş eğitimleri icra etti."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🇹🇷 TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’deki (SNMG-2) görevi kapsamında, Kanada Kraliyet Donanmasına ait 🇨🇦 HMCS CHARLOTTETOWN fırkateyni, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait 🇯🇵 JS SHIMAKAZE ile 🇯🇵 JS KASHIMA muhripleri ve Romanya Deniz Kuvvetlerine… pic.twitter.com/BN6B1b2bwE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2024