Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,437.50
BTC/USDT
103,847.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara daha tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Çok sayıda mühimmat imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir mağarayı tespit ettiği belirtildi.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği ifade edildi.

Mağarada, AT-4 tanksavar silahı, 2 bombaatar, RPG-7 roketatar ve 28 mühimmatı, doçka makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği, 9 AK-47 piyade tüfeği ve 126 şarjörü, zagros keskin nişancı tüfeği, 2 tane 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 15 keskin nişancı şarjörü, 7 dürbün, 37 sevk fişeği, 2 bin 950 7,62 mm mühimmat, 2 bin 500 5,56 mm mühimmat, 6 el bombası tapası, 101 el bombası, 23 sis bombası, 22 bombaatar mühimmat, 10 göz yaşartıcı, 1500 tahrip kapsülü, 26 telsiz, 7 kilo ANFO, 3 antitank mayını, 4 antipersonel mayını, EYP, 200 metre infilaklı fitil, bir kilogram C4, 3 basma düzenek ve 200 elektrikli fünye ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" gerçekleştirecek
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Sakarya'da sahilde İHA bulundu
YKS'ye giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınav yerine CHP Genel Başkanı Özel götürdü
Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağında hasat sürüyor

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Türkiye'nin kalifikasyonu tamamlanan ilk çok maksatlı tapası, TSK envanterine girmeye hazır

MSB: Şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yok

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis araştırma gemisini inceledi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis araştırma gemisini inceledi
MSB: Teslim olan terörist sayısında artış var

MSB: Teslim olan terörist sayısında artış var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet