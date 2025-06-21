Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara daha tespit etti.
Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir mağara tespit etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2025
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.
Ele… pic.twitter.com/DBFBdQeFLN
Çok sayıda mühimmat imha edildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir mağarayı tespit ettiği belirtildi.
Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği ifade edildi.
Mağarada, AT-4 tanksavar silahı, 2 bombaatar, RPG-7 roketatar ve 28 mühimmatı, doçka makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği, 9 AK-47 piyade tüfeği ve 126 şarjörü, zagros keskin nişancı tüfeği, 2 tane 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 15 keskin nişancı şarjörü, 7 dürbün, 37 sevk fişeği, 2 bin 950 7,62 mm mühimmat, 2 bin 500 5,56 mm mühimmat, 6 el bombası tapası, 101 el bombası, 23 sis bombası, 22 bombaatar mühimmat, 10 göz yaşartıcı, 1500 tahrip kapsülü, 26 telsiz, 7 kilo ANFO, 3 antitank mayını, 4 antipersonel mayını, EYP, 200 metre infilaklı fitil, bir kilogram C4, 3 basma düzenek ve 200 elektrikli fünye ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.