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TBMM kararı Resmi Gazete'de

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusuf Soykan Bal  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
TBMM kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, konuya ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atalay Uslu oldu.

Komisyonda, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek komisyon başkanvekili, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan komisyon sözcüsü, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan oluştu.

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