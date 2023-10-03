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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı yayımladı.

Duygu Yener  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında, Bitlis'te görevi esnasında şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

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