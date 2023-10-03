TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı yayımladı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında, Bitlis'te görevi esnasında şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.