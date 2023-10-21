TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.