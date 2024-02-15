TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, eski Refah Partisi Milletvekili Emmioğlu için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk siyasi hayatının ve camiamızın önemli isimlerinden Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.