TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Mesajında, aziz milletin şeref günü, tarihe altın harflerle yazılan milli kahramanlık destanı olarak nitelendirdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitleri rahmet ve saygıyla anan, ailelerine ve gazilere şükranlarını sunan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, demokrasiye ve milli iradeye bağlılığın, darbelere karşı direniş kararlılığının ve vatanı can pahasına savunmanın en somut örneklerinden birisi olduğunu belirtti.
Aziz milletimizin şeref günü, tarihe altın harflerle yazılan millî kahramanlık destanı olan #15Temmuz'un yıl dönümünde şehidlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; şehidlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.#15Temmuz, demokrasiye ve millî iradeye… pic.twitter.com/BSLfNVftIm— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 15, 2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve aynı zamanda ödev niteliğindedir. 15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde, bugün geleceğe daha da umutla bakıyoruz. 15 Temmuz'da şehitlerimizin can verdiği bu topraklarda kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içerisinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağız. Ülkemizi, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız. Allah, bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.