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Kültür

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 50. yılında andı.

Aykut Yılmaz  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Düşünce dünyamızın mihenk taşlarından Nurettin Topçu'yu, vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Düşüncesinin merkezine ahlakı, maarifi, insanı, hakikati koyan; Türkiye'yi bu değerler çerçevesinde düşünen, yazan ve anlatan Nurettin Topçu, Türkiye'nin yükselişinin ilham kaynaklarından biridir. Geride bıraktığı müktesebatı adeta bir hazine değerinde olan Topçu'yu anlamak; eminim ki onun ruhunu şad edecek en güzel dua olacaktır."

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