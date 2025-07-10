TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 50. yılında andı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Düşünce dünyamızın mihenk taşlarından Nurettin Topçu'yu, vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Düşüncesinin merkezine ahlakı, maarifi, insanı, hakikati koyan; Türkiye'yi bu değerler çerçevesinde düşünen, yazan ve anlatan Nurettin Topçu, Türkiye'nin yükselişinin ilham kaynaklarından biridir. Geride bıraktığı müktesebatı adeta bir hazine değerinde olan Topçu'yu anlamak; eminim ki onun ruhunu şad edecek en güzel dua olacaktır."
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Düşünce dünyamızın mihenk taşlarından Nurettin Topçu’yu, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 10, 2025
Düşüncesinin merkezine ahlakı, maarifi, insanı, hakikati koyan; Türkiye’yi bu değerler çerçevesinde düşünen, yazan ve anlatan Nurettin Topçu, Türkiye’nin yükselişinin ilham… pic.twitter.com/F2lRZUb062