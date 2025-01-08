TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi.
TBMM
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