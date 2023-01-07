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Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 28 milyon metreküpe geriledi

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 455 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi 28 milyon metreküpe düştü.

Zekeriye Şimşek   | 07.01.2023
Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 28 milyon metreküpe geriledi Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

Karasu Çayı üzerindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yazın artan sıcaklar sebebiyle tarım arazilerinin su tüketiminin artması baraj suyunun seviyesini azalttı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışların yetersiz olması nedeniyle azaldığını belirtti.​​​​​​​

Önümüzdeki günlerde düşecek mevsimsel yağışlarla birlikte su seviyesindeki azalmanın ortadan kalkacağını ve tarımsal arazilerde sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Köse, barajın dolmasını beklediklerini, ocak ayı itibarıyla su seviyesinin 28 milyon metreküp olduğunu kaydetti.

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