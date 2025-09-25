Dolar
41.47
Euro
48.81
Altın
3,750.09
ETH/USDT
4,002.20
BTC/USDT
111,515.00
BIST 100
11,374.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu

Edirne'nin Havsa ilçesinde pek çok su kaynağının bulunduğu Habiller köyünde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle 5 göletten 4'ü kurudu.

Gökhan Zobar  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı kentte, su kaynaklarının seviyesinde ciddi düşüşler görülüyor.

Habiller köyündeki göletlerin su seviyeleri, yeterli yağışın olmaması ve sıcaklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuraklık, buharlaşma ve göletleri besleyen küçük su kaynaklarının çekilmesiyle 4 hayvan sulama göleti kurudu. Geçen yıllarda 3 bin dekar araziyi sulayan tarımsal sulama göletinin de suyu ciddi oranda azaldı. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle sadece yem üretiminin yapıldığı az miktarda bir araziye su ulaştırılabildi.

"Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz"

Habiller Köyü Muhtarı Muammer Fidan, AA muhabirine, ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Fidan, köyde tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığını ve su kaynaklarının kurumasının üretimi zorlaştırdığını dile getirdi.

Kuraklığın canlı yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Köyümüzde 5 göletimiz var. 4'ü hayvan sulama biri ise tarımsal sulama göleti. Sulama göletimizde İl Özel İdarenin katkılarıyla 11 kilometre kapalı devre sulama sistemi yapıldı. Ancak göletimizde su kısıtlı olduğu için sadece hayvan sahiplerine mısır sulamak için kullandırttık. Şu an göletimizin bacası ortaya çıktı, yani su bitme noktasında. Diğer 4 göletimiz tamamen bitti. Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu su kaynaklarını nasıl canlandırabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

Üretici Cemil Yılmaz ise kuraklık nedeniyle hayvanların göletlerden faydalanamadığını dile getirdi.

Zor bir dönemden geçtiklerini anlatan Yılmaz, "Köyümüzde 5 göletimiz var 4'ü bitti. Diğer bir göletimiz ise bitmek üzere. Bu sene çok zor geçti. Verimler düştü, hayvancılık zorlaştı. Hayvanlarımızı susuzluk nedeniyle meraya çıkartamıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu
"Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı
Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı
Bakan Uraloğlu: Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık
AA muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'de Gazze’de çektikleri fotoğrafları göstermesinden gurur duydu

Benzer haberler

Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu

Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu

Suriye'nin güneyinde tarım, kuraklık ve savaşın gölgesinde can çekişiyor

Kahramanmaraş'ın içme suyunu karşılayan 3 barajda doluluk oranı düştü

Kovada Gölü'ndeki kuraklık havzadaki canlı yaşamını da tehdit ediyor

Kovada Gölü'ndeki kuraklık havzadaki canlı yaşamını da tehdit ediyor
Kırklareli'nin Taşlık Göleti kuraklık nedeniyle kurudu

Kırklareli'nin Taşlık Göleti kuraklık nedeniyle kurudu
Dünya Bankasından taşkın ve kuraklık için Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kaynak

Dünya Bankasından taşkın ve kuraklık için Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kaynak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet