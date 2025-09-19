Dolar
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Yaşam

Edirne'deki Musabeyli Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

Edirne'de merkeze bağlı Musabeyli köyünde bulunan gölet, kuraklık ve sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Gökhan Zobar  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Edirne'deki Musabeyli Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentte etkili olan kuraklık su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Musabeyli köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve sıcaklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

Kısa süreli sağanak geçişlerinin fayda sağlamaması ve göleti besleyen su kaynaklarının da kurumasıyla göletin suyu tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin bir bölümü sazlıklarla kaplandı, bazı bölümlerinde irili ufaklı çatlaklar oluştu.

Besiciler göletteki kuraklık nedeniyle farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı kentte daha önce de Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu.

Çok sayıda baraj ve göletlerin kuruma noktasına geldiği kentte tarımsal üretim ve hayvancılık olumsuz etkilenmişti.


