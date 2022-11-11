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Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 11.11.2022
Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Arife Karakum / AA

Istanbul

Sağlık Bakanlığı, umre için bulundukları Suudi Arabistan'da zatürre sonrası solunum yetmezliği rahatsızlığı oluşan ve Mekke'de tedavi altına alınan 49 yaşındaki G.Ö. ile beyin kanaması geçiren 58 yaşındaki Z.A. için ambulans uçak tahsis etti.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirilen hastalardan G.Ö, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, Z.A. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ambulans uçakta görevli Acil Tıp Uzmanı Güven Kırımlı, yurda getirilen hastalardan birinin durumunun kritik olduğunu, diğerinin ise kritik süreci atlattığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine giderek, hastaları teslim aldıklarını anlatan Kırımlı, "Kadın hastalarımızdan biri solunum cihazına bağlı. Kuş gribine bağlı zatürre tablosu vardı. Tedavisi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine doğru yola çıkarttık. Diğer hastamız da başağrısı şikayetiyle Cidde'de hastaneye gidiyor. Beyin kanaması saptanıyor. Birkaç müdahaleden sonra genel durumu iyi. İleri tedavisinin yapılması için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesine sevk ettik." diye konuştu.


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